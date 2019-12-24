Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi - Son Dakika

METEOROLOJİNİN dün sel ve fırtına uyarısını yaptığı Mersin'de gece boyu sağanak etkili oldu. Yağmur sabah etkisini kaybetti.

Mersin'de dün gece etkili olan gök gürültülü sağanak, sel ve fırtına uyarısı nedeniyle tedirginliğe neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece boyunca teyakkuzda olduğu kentte, yolların kayganlaşması nedeniyle ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağmurun akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.

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