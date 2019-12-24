Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi - Son Dakika

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi

6 saat önce

METEOROLOJİNİN dün sel ve fırtına uyarısını yaptığı Mersin'de gece boyu sağanak etkili oldu.

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi, System.String[]

METEOROLOJİNİN dün sel ve fırtına uyarısını yaptığı Mersin'de gece boyu sağanak etkili oldu. Yağmur sabah etkisini kaybetti.

Mersin'de dün gece etkili olan gök gürültülü sağanak, sel ve fırtına uyarısı nedeniyle tedirginliğe neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece boyunca teyakkuzda olduğu kentte, yolların kayganlaşması nedeniyle ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağmurun akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.

'OKULLARIMIZ AÇIKTIR'

Vali Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor" derken bazıları da okulların tatil olmasını isteyen mesajlar attı.


Mersin, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
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