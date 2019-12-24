Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (2) - Son Dakika

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (2)

6 saat önce

YAĞMUR SUYUNA OLTA ATTIMersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Bahşiş Mahallesi Gazi Duran Caddesi suyla doldu.

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (2), System.String[]

YAĞMUR SUYUNA OLTA ATTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Bahşiş Mahallesi Gazi Duran Caddesi suyla doldu. Bir vatandaş, yoğun yağış nedeniyle göle dönen yol üzerinde evinden getirdiği oltayı suya attı. Olta atan vatandaş, kendisini görüntüleyen bir kişinin 'Ne yapıyorsun burada?' sorusuna, "Kısmet arıyoruz, yolu su bastı balık arıyoruz" yanıtını verdi.

SERALAR YIKILDI

Anamur ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, sabah saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Saat 07.00'den itibaren başlayan fırtına nedeniyle bazı seralar yıkıldı. Anamur Çeltikçi ve Ören Mahalleleri'nde oluşan hortumun ekili alanlara zarar verdiği kaydedildi. Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Aytugan, "Saat 03.00 sıralarında Çeltikçi Camisi civarından Sanayi Sitesi'ne doğru meydana gelen hortumda, yaklaşık 22 dönümlük sera ve ayrıca ekili alanlar zarar gördü" dedi.

Mithat ÜNAL-Okan ÇALIŞKAN/ANAMUR, TARSUS (Mersin),


Anamur, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:45 Kaynak: DHA
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