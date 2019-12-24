Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi - Son Dakika

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi

6 saat önce

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (2)YAĞMUR SUYUNA OLTA ATTIMersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Bahşiş Mahallesi Gazi Duran Caddesi suyla doldu.

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (2)

YAĞMUR SUYUNA OLTA ATTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Bahşiş Mahallesi Gazi Duran Caddesi suyla doldu. Bir vatandaş, yoğun yağış nedeniyle göle dönen yol üzerinde evinden getirdiği oltayı suya attı. Olta atan vatandaş, kendisini görüntüleyen bir kişinin 'Ne yapıyorsun burada' sorusuna, Kısmet arıyoruz, yolu su bastı balık arıyoruz yanıtını verdi.

SERALAR YIKILDI

Anamur ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, sabah saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Saat 07.00'den itibaren başlayan fırtına nedeniyle bazı seralar yıkıldı. Anamur Çeltikçi ve Ören Mahalleleri'nde oluşan hortumun ekili alanlara zarar verdiği kaydedildi. Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Aytugan, Saat 03.00 sıralarında Çeltikçi Camisi civarından Sanayi Sitesi'ne doğru meydana gelen hortumda, yaklaşık 22 dönümlük sera ve ayrıca ekili alanlar zarar gördü dedi.

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadını döven şahsa, vatandaştan meydan dayağı
Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor

Son Dakika Haberleri
19:52 Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız" - Son Dakika
19:50 Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü - Son Dakika
19:47 Sarıkamış şehitlerine sıfırın altında 10 derecede saygı nöbeti - Son Dakika
19:40 Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude... - Son Dakika
19:40 Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:00:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]