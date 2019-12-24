Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (3) - Son Dakika

SERALARDA ZARAR BÜYÜK

Gece boyunca şiddetli yağışın etkili olduğu Mersin'de sabah saatlerinde ortaya çıkan fırtınayla birlikte tarım arazilerinde meydana gelen zararın bilançosu ortaya çıktı. Çeltikçi Mahallesi'nde meydana gelen hortumda, 10 sera havaya uçtu. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Hidayet Kılınç, bakanlık ve sigorta şirketlerinin vatandaşın yaralarını sarma noktasında yardımcı olmalarını istedi. Başkan Kılınç, belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekeni yapacaklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Aytugan, yaklaşık 22 dönüm muz, çilek ve patlıcan seralarının yıkıldığını söyledi. Ertugan, "Saat 03.00 sularında köy camisi civarından sanayi istikametine doğru bir hortum meydana geldi. Hortumdan 15 dönüm muz serası, 7 dönüm de çilek ve patlıcan serası yıkıldı" dedi. Çiftçinin zararının yaklaşık 700 bin lira olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.