Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (3) - Son Dakika

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (3)

6 saat önce

SERALARDA ZARAR BÜYÜKGece boyunca şiddetli yağışın etkili olduğu Mersin'de sabah saatlerinde ortaya çıkan fırtınayla birlikte tarım arazilerinde meydana gelen zararın bilançosu ortaya çıktı.

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (3), System.String[]

SERALARDA ZARAR BÜYÜK

Gece boyunca şiddetli yağışın etkili olduğu Mersin'de sabah saatlerinde ortaya çıkan fırtınayla birlikte tarım arazilerinde meydana gelen zararın bilançosu ortaya çıktı. Çeltikçi Mahallesi'nde meydana gelen hortumda, 10 sera havaya uçtu. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Hidayet Kılınç, bakanlık ve sigorta şirketlerinin vatandaşın yaralarını sarma noktasında yardımcı olmalarını istedi. Başkan Kılınç, belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekeni yapacaklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Aytugan, yaklaşık 22 dönüm muz, çilek ve patlıcan seralarının yıkıldığını söyledi. Ertugan, "Saat 03.00 sularında köy camisi civarından sanayi istikametine doğru bir hortum meydana geldi. Hortumdan 15 dönüm muz serası, 7 dönüm de çilek ve patlıcan serası yıkıldı" dedi. Çiftçinin zararının yaklaşık 700 bin lira olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.


Çeltikçi, Mersin, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını
Beni Bırakma dizisinin Esin'i Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
21:26 Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı - Son Dakika
21:25 Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -2 - Son Dakika
21:25 Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3 - Son Dakika
21:25 Çanakkale'de lastik botta 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
21:23 Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendi - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:31:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]