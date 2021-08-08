Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçların devrildiği görüldü.

Toroslar ilçesindeki Sağlık Mahallesi'nde de birçok araç su birikintisi içinde kaldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Tulumba Battı-Çıktı Kavşağı'nın Silifke Caddesi'ne çıkan alt geçidi su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bazı alt geçitlerde de su birikintisi oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda yol, iş yeri ve ev su altında kaldı.

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