Mersin'de sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek - Son Dakika

Mersin'de sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek

7 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği bildirildi.

Mersin'de sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Kaymakamlığınca ilçede etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçilerinin tahliye edilme kararı alındı.

Karar kapsamında Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda yaşayan tarım işçilerinin, ilçedeki taziye evi ve spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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