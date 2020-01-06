Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstiklal ve Silifke caddelerinde bazı vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Öte yandan, fırtınanın da etkili olduğu kentte, sahil şeridinde "dev dalgalar" oluştu.

Kentte sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Mersin, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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