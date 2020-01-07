Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.

Kent merkezinde, sabah başlayan sağanak, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Merkez Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Belediye ekipleri, birçok aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ekipler, karşıya geçemeyen vatandaşları da iş makineleriyle taşıdı.

Kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarında da fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu.

Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Mersin, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:17 Kaynak: AA
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