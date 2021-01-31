Mersin'de sağanak ve fırtına, muz seralarına zarar verdi

MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, muz seraları ile ağaçlara zarar verdi.

İlçede dün saat 17.00 sıralarında başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden şiddetli ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı muz seraları ve ağaçlar, fırtına nedeniyle zarar gördü. Üreticiler, yırtılan örtü naylonlarını tamir etmek için uzun süre çalışma yaptı.