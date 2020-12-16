Mersin'de sağanak ve fırtınanın zarar verdiği bölgelerde hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte 14 Aralık'ta etkili olan sağanak ve fırtınanın zarar verdiği bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, aşırı yağış nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında zarar gören noktalarda çalışma başlattı.

Fırtınadan devrilen ağaçları kaldıran görevliler, denizden gelen çamur, birikinti ve çeşitli atıkları da temizlendi.

İhbarları da değerlendiren ekipler, ızgara ve kanal temizliği yaparak su birikintilerinin tahliyesini gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesi ekipleri de ilçede temizlik ve onarım çalışmaları yaptı.