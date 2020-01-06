Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor

6 saat önce

Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren sağanak yağış, Mersin'de de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor, System.String[]

Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren sağanak yağış, Mersin'de de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.


Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu, doğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise çarşamba günü sabah saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli olacağı, metrekareye ise 100-200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'kırmızı kod' uyarısının yapıldığı kentte yağışlar, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağmurdan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkilerken, denizde dev dalgalar oluştu.


Bazı balıkçı tekneleri ise ava çıkamadı. Sağanağın çarşamba günü sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.


Belediye ekipleri teyakkuza geçti


Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 'kırmızı kod' uyarısıyla teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlarla ilgili tüm önlemler alındı ve 'Kriz Masası' oluşturuldu. Vatandaşların aşırı yağış nedeniyle yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçmek için oluşturulan Kriz Masası kontrolündeki 'Alo 185' ve '444 2 153' çağrı merkezleri, whatsapp hatları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla irtibata geçmeleri ile olaylara anında müdahale edilecek. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı
Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
19:28 Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
19:28 Şehit polis Fethi Sekin'in adı Bitlis'te bir sokağa verildi - Son Dakika
19:27 Diyarbakır anneleri ve kadına yönelik şiddet - Son Dakika
19:26 İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu - Son Dakika
19:23 İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:37:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]