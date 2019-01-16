Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sağanak Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mersin'de Sağanak Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

SAHİLDE DEV DALGALAR OLUŞTU, TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDAMersin kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, fırtına ile birlikte yaşamı olumsuz etkiledi.

Mersin'de Sağanak Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
SAHİLDE DEV DALGALAR OLUŞTU, TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Mersin kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, fırtına ile birlikte yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler su dolu yollardan geri dönmek zorunda kalırken, dev dalgalar kilolarca ağırlıktaki kayaları sahile fırlattı.

Dün sabah saatlerinde başlayan rüzgar, öğleden sonra etkisini kuvvetli fırtınayla sürdürdü. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometrenin üzerine çıkan fırtına nedeni ile açıkta demirli bulunan gemiler zor anlar yaşadı. Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de sürüklenerek kıyıya yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan gemideki 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, geminin emniyetinin sağlandığı öğrenildi. Birçok evin çatısını uçuran fırtına, elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Sabah saatlerinde işe gitmek için özel otomobilleri ile evlerinden çıkan Mersinliler, yoğun trafikle karşılaştı. Su altında kalan Adnan Menderes Bulvarı polis ve belediye ekiplerince kapatılırken, bu yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. 

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Denizin sahille birleştiği Atatürk Parkı'nda da büyük maddi hasar meydana geldi. Boyu 10 metreyi bulan dalgalar kilolarca ağırlıktaki kayaları sahile fırlattı. Dalgalar nedeni ile deniz canlıları da karaya sürüklendi. Yağış Tarsus ve merkez Akdeniz ilçelerindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturdu Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:05:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sağanak Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]