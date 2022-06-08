Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de sağlığa zararlı olduğu belirlenen 447 kilogram peynire el konuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.