Mersin'de sağlığa zararlı olduğu belirlenen 447 kilogram peynire el konuldu - Son Dakika
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Mersin'de sağlığa zararlı olduğu belirlenen 447 kilogram peynire el konuldu

08.06.2022 17:18
Mersin'de sağlığa zararlı olduğu belirlenen 447 kilogram peynire el konuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, satışa sunulduğu seyyar tezgahlarda halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle el konulan 447 kilogram peynir imha edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, satışa sunulduğu seyyar tezgahlarda halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle el konulan 447 kilogram peynir imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, bazı seyyar tezgahlarda satışa sunulan peynirlerden alınan örneklerde yapılan incelemelerde, yüksek oranda nişasta bulunduğu belirlendi.

Halk sağlığına zararlı olduğu da tespit edilen 447 kilogram peynire el konuldu.

Ekipler tarafından imha edilen peynirleri satan kişiler hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sağlığa zararlı olduğu belirlenen 447 kilogram peynire el konuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de sağlığa zararlı olduğu belirlenen 447 kilogram peynire el konuldu - Son Dakika
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