Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül - Son Dakika
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Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül

7 saat önce

Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte korana virüs salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline gül dağıttı Mersin İl Sağlıklı Müdürü Bahçacı: "Bu gülleri, güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak...

Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte korana virüs salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline gül dağıttı

Mersin İl Sağlıklı Müdürü Bahçacı:

"Bu gülleri, güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz"

"Mersin'de vakalarımızın yüzde 95'inin durumu iyi"

MERSİN - Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte korana virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline 5 bin gül dağıttı. Bahçacı, bütün sağlık çalışanlarının bu mücadeleye 4 elle sarıldığını vurgulayarak, "Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Bu mücadeleyi kimse zorla, parayla yaptıramaz. Bu gülleri, güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz" dedi.

Bahçacı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı mücadele veren sağlık personeline moral vermek amacıyla Mersin'deki hastaneleri ziyaret etti. İlk olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toros Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Bahçacı, sağlık personeli ile sohbet ederek gül verdi. Yarında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek olan Bahçacı, personele moral vermek ve motive etmek amacıyla gül dağıtacak.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçacı, tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınının, Türkiye'de birlik ve beraberlik ruhunu ortaya çıkardığını söyledi Salgınla hep birlikte mücadele edildiğini kaydeden Bahçacı, "Şu anda hastanelerimizi ziyaret ediyoruz. Hem çalışanlarımızı motive etmek hem yerinde ziyaret etmek amacıyla buralara gidiyoruz. Değişik alanların ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Kendilerine 5 bin adet gül vereceğiz. Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz. Kendilerini sevdiğimizin, kendilerinin her zaman arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

Hastanelerde kullanılan maske, siperlik ve koruyucu kıyafetlerden de bahseden Bahçacı, "Maske, siperlik ve koruyucu kıyafetlerimiz bütün sağlık çalışanlarımız da var. Türkiye'de herhangi bir koruyucu ekipman eksikliği söz konusu değildir. Hatta 40'ın üzerinde ülkeye de ihracat yapıyoruz. Buda Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Biz birlikte yaptığımız mücadeleyle büyük bahara ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Bütün arkadaşlarımız bu mücadeleye 4 elle sarılıyor"

Mersin'de 4 hastanede korona virüse karşı bölgeler oluşturulduğunu dile getiren Bahçacı, "Hastanelerimizin tamamını kapatmadık. Hastalarımızın diğer acil ve poliklinik hizmetleri devam ediyor. Ameliyatlarımız, doğum hizmetlerimiz ve acil servislerdeki diğer yapılacak işlemler devam ediyor. Bu hastanelerimizin bazı bölgelerini izole ettik. Virüsle mücadeleyi o bölgelerde sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız gönüllülük esasına göre çalışıyor. Bizim kentte 13 bin sağlık personelimiz var. 13 bin arkadaşımızdan bir elin parmak sayısını geçmeyecek şekilde defans gösteren arkadaşımız var. Bunları da normal karşılıyorum. Herkesin ruh hali aynı olmayabilir, bunu kaldıramayabilir. Onların dışında bütün arkadaşlarımız bu mücadeleye 4 elle sarılıyor. Bizde onları seviyoruz, her zaman destek oluyoruz, arkalarındayız. Bugünde burada olmamızın amacı bu zaten" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de vakalarımızın yüzde 95'inin durumu iyi"

Sağlık çalışanlarının da toplumun bir bireyi olduğuna dikkat çeken Bahçacı, "Bakanımızın şehirlere göre açıkladığı rakamlara göre kentimiz büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumundaydı. Bugünde biz o günkü artış hızımızla ilerliyoruz. Anormal bir yükseliş söz konusu değil. Türkiye'de bütün illerde artış söz konusu. Bizde de artış var ama o günkü artış hızıyla devam ediyor. Sağlık personelimizde de Kovid-19 vakalarımız var. Ancak hepsinin durumu iyi. Özellikle Mersin'deki vakalarımızın yüzde 95'inin durumu iyi. Hatta bazıları evlerde izole ederek bu virüsü yenebilir ama biz gözümüzün önünde olsun, evde başka insanlara bulaştırabilir düşüncesiyle hastanede tutuyoruz" dedi.

"Bu mücadelede büyük bir özveri var"

Mersin'in sağlık alt yapısının çok iyi olduğunun altını çizen Bahçacı, şöyle devam etti; "Biz şu anda sağlık tesislerimizin bir kısımlarını kullanmış olduk. Sağlık alt yapımızın iyi olduğunu bu süreçte daha iyi görmüş olduk. Şu anda sağlık tesislerimizin, yoğun bakımlarımızın doluluğu ve çalışanlarımızın gayretiyle biz bu işi inşallah sonuna getireceğiz. Mersin'in baharı geldi az kaldı. Arkadaşlara sabır diliyorum. Belki sevdiklerimizden biraz uzak kaldık, uzak kalıyoruz ama hep birlikte sabır ederek bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Mersin'de sağlık çalışanlarımız için oteller, yurtlar, misafir haneler ayarladık. 800 kapasiteli bir rezerv durumumuz var. Şu anda 250 sağlık çalışanımız bu alanlarda konaklıyor. Bu insanlar sevdiklerine, ciğer parelerine gidemiyorlar. Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Bu mücadeleyi kimse zorla, parayla yaptıramaz. Bir insanın içinden gelmezse sevdiği ciğer paresini bırakıp gelip de burada bu mücadeleye katılmaz"

Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül

Tarsus Devlet Hastanesi, Türkiye, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 07:53 Kaynak: İHA

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