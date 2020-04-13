Mersin'de sağlık çalışanlarına siperlikler dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
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Mersin'de sağlık çalışanlarına siperlikler dağıtılmaya başlandı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretmeye başladığı siperlikleri, sağlık çalışanlarına ulaştırıyor.

Mersin'de sağlık çalışanlarına siperlikler dağıtılmaya başlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretmeye başladığı siperlikleri, sağlık çalışanlarına ulaştırıyor. Üretilen siperliklerin sağlık kuruluşlarına dağıtımı sürerken, Büyükşehir Belediyesinin 156 yatak kapasiteli tesisinde konaklayan sağlık çalışanlarına da göreve gittikleri saatlerde siperlikler ulaştırılıyor.


Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor. Kovid-19 salgını sürecinde riskli bir görev yürüten fedakar sağlık çalışanları için Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen siperlikler, sağlık kuruluşlarına ulaştırılmaya başlandı. Sağlık çalışanlarına siperlik ulaştırılan noktalardan bir tanesi de Macit Özcan Spor Kompleksi yerleşkesindeki tesisin girişi oldu. Ekipler, tesisin girişinde nöbetlerine giden sağlık çalışanlarına üretilen siperlikleri ulaştırıyor.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına hizmet vermesi amacıyla 156 yatak kapasiteli bir tesisi hazır hale getirdiklerini açıklamıştı. Macit Özcan Spor Kompleksi yerleşkesindeki tesis, kısa süre içerisinde yüzde 70 doluluk oranıyla sağlık çalışanlarına ücretsiz barınma hizmeti vermeye başladı. Tesis, şu anda yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Bu sayede sağlık çalışanlarının içerisinde bulundukları riski, evde sevdiklerine de taşınmasının önüne geçildi.


Özel bir hastanenin başhekimi Dr. Mehmet Süleyman Şakar, sağlık çalışanlarının potansiyel risk grubunda yer aldığını belirterek, içerisinde bulundukları riskli durumu evde sevdiklerine de taşımamak için Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu tesis hizmetinden yararlandıklarını söyledi. Tesis hizmetinin yanı sıra sağlık çalışanları için siperlik üretilmesinin de önemli bir hamle olduğunu dile getiren Şakar, "Açıkçası bilinmeyen bir düşmana karşı savaşıyoruz. Tabi, bilinen gerçek nedenlerden birisi, virüsün damlacık yoluyla bulaştığıdır. Siperlik de bu konuda bize yardımcı olacaktır. En azından gözle teması engelleyecektir. Bir nebze de olsa solunum yoluyla bulaşmayı engelleyecektir diye düşünüyoruz. Belediye bu konuda mantıklı bir hareket yaptı" şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüs salgını sürecinde aldığı önlemleri ve hayata geçirdiği çalışmaları başarılı bulduğunu da dile getiren Şakar, "Büyükşehir Belediyesinin yaptığı sosyal belediyeciliktir. Zaten üstüne düşen görevleri fazlasıyla yaptı. Halkçı bir belediyenin yapması gereken her şeyi yaptığına inanıyorum. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Mesela buna belediyenin imkanları ölçüsünde tulumun da eklenebileceğini düşünüyorum. Belediyenin maske üretip, dağıttığını duydum. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Zaten maske konusunda gösterilecek önem, bu hastalıktaki en büyük silahımız olacak. Belediyenin yaptığı bütün çalışmalar şu an için olumlu gözüküyor" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için hazırladığı tesiste konaklayan tıbbi laboratuvar teknikerlerinden Oğuzhan Yenidağ ise siperliğin kendileri için faydalarını anlatırken, "Siperliğin bizim için çok artısı oluyor. Mesela tıbbi laboratuvar teknikeri olarak kan alma birimi bize bağlı. Kan alırken, gerek kan, gerekse de başka bir vücut sıvısı sıçrayabiliyor. Ellerimizi ister istemez yüzümüze götürebiliyoruz. Bunun için bir artı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Macit Özcan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:23 Kaynak: İHA

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