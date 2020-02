Mersin'de sağlık çalışanlarından şiddete tepki - Son Dakika

Mersin'de sağlık çalışanları meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını basın açıklaması düzenleyerek protesto etti.

Mersin Tabip Odası öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları kentteki Toros Devlet Hastanesi'nde toplandı.

Hastane girişinde pankart açan sağlık çalışanları, dövizler taşıyıp, slogan atarak, meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Cemil Galioğlu, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının hastaların güvenli bir şekilde hizmet alabilmesi için çabaladığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden sağlık hizmeti verdiğini belirten Galioğlu, şunları kaydetti:

"Haftanın 7, yılın 365 günü milli bayramlardan, dini bayramlara, metropollerden köylere kadar her yerde ve her anda sağlık hizmeti sunuyoruz. Sürekli şiddete uğrama tedirginliğiyle çalışmak istemiyoruz. Bireysel eksiklik ya da hata yapan sağlık çalışanları hakkında her hizmet kolunda olduğu gibi gerekli şikayetlerin yapılması anlaşılabilir. Ama hiç kimsenin, hiçbir gerekçeyle sağlık çalışanlarına saldırmaya, öldürmeye, taciz etmeye hakkı bulunmuyor. Biz sağlık çalışanları, görevimiz olan sağlık hizmetini şiddetsiz ve barışçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek ve halkımızın ihtiyaç duyduğu nitelik ve gereklilikte sunmayı başaracağız."

Öte yandan, basın açıklamasını engellemeye yönelik girişimde bulunun bir kişi, güvenlik güçleri tarafından sakinleştirilerek, uzaklaştırıldı.