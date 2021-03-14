Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı - Son Dakika

Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı

14.03.2021 13:08

Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı Mersin Büyükşehir Belediyesince 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği konserde sahne alan doktorlar, bu kez şarkılarla mesaj verirken aynı zamanda moral buldular Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 14 Mart Tıp Bayramı...

Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği konserde sahne alan doktorlar, bu kez şarkılarla mesaj verirken aynı zamanda moral buldular

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği konserde sahne alan doktorlar, bu kez şarkılarla mesaj verirken moral de buldular.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 14 Mart Tıp Bayramı için sosyal medyada yayınlanacak bir konser düzenledi. 'İyiliğe şarkılar' adı verilen konserde, Mersin Tabip Odası Doktorlar Korosu sahne aldı. Konserin, bugün saat 20.00'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da yayınlanacağı bildirildi.

"Bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza inancımız sonsuz"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, sağlık çalışanları ve hekimlerin canlarını hiçe sayarak insanlara hizmet ettiğine dikkat çekerek, "Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımız bu süreçte gerçekten fedakarca çalıştılar. Pandemi sürecinin başından beri en çok yorulan ve yıpranan da onlar oldu. Gece gündüz demeden, varını yoğunu ortaya koyarak, hayatlarını ve ailelerini hiçe sayarak çıktıkları bu zorlu yolda tüm sağlık çalışanlarımızı destekliyoruz. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza inancımız sonsuz" dedi.

"10-15 arası doktor arkadaşımız konserde görev aldı"

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen ise 14 Mart'ın kendileri açısından çok önemli bir hafta olduğunu dile getirerek, "Özellikle bu dönem Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının anmasını yapıyoruz burada. Bu açıdan da böyle güzel bir konserin organize edilmesi bizim için çok önemli bir şey. Bizde de müzikle uğraşan 10-15 doktor arkadaşımız var. Onlar da bu konserde görev aldılar. Bu açıdan çok olumlu bir şey olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu 14 Mart'ı pandeminin gölgesinde anıyoruz ve kutluyoruz"

Antmen, 14 Mart'ı bu sene buruk geçirdiklerini belirterek, "Biz bu 14 Mart'ı ne yazık ki, pandeminin gölgesinde anıyoruz ve kutluyoruz. Özellikle Mersin'de kaybettiğimiz 20 sağlık çalışanı var. Bunun 9'u hekim. Bu açıdan eğlence boyutunu yapmadan kutlayacağız, anacağız bu 14 Mart'ı. Sağlık çalışanları bu süreç içerisinde çok büyük özveriyle çalıştı" diye konuştu.

"Meslektaşlarımızı ve Mersin halkını stresten uzaklaştıracaksak çok mutlu olacağız"

Büyükşehir Belediyesinin konserinde sahneye çıkan Toroslar Halkkent Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Reyhan Gül Baloğlu, salgın nedeniyle daha zor bir süreç geçirdiklerini belirtti. Tıp Bayramını daha güzel şartlarda kutlamak istediklerini ifade eden Baloğlu, "Açık ortamda birkaç arkadaş bir araya gelip çalıp söylemeye başlamıştık. Sonra Büyükşehir Belediyesi bize 'bizim için de söyler misiniz, bütün doktorlar için bir şey yapalım' dedi, çok hoşumuza gitti. Müzik, sanat stres atmak için birebir. Biz stres atarken, küçük bir konserle meslektaşlarımızı hatta Mersin halkını da stresten uzaklaştıracaksak çok mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

Mersin Şehir Hastanesi nefroloji uzmanı Jini Güneş de etkinliğin anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Çok heyecan verici, hiçbirimizin sahne deneyimi yok. Zaman zaman haddimizi aşıyor muyuz diye de düşünüyoruz ama bir parça eğlenmeye biraz da moralimizi iyi tutmak için bir takım araçlarımız olduğunu göstermeye de ihtiyacımız var gibi geliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu adımını aslında hem bize ivme verici hem de motive edici buluyorum. Çünkü incelikli bir durum. Neredeyse bütün toplumun pandemiye odaklandığı ve sağlık çalışanlarının emeğinin görünür olduğunu hissedemediğimiz bir noktada çok incelikli bir dayanışma oldu" dedi.

"Müziğin tedavi edici etkisinden faydalanıyoruz"

Mersin Şehir Hastanesi'nde farmakoloji uzmanı Mehtap Pektaş ise yaşadıkları süreçten ve müzikle olan bağlarından şu sözlerle bahsetti: "En yakın iş arkadaşlarımızı kaybettik maalesef. Tabi hem arkadaşı kaybetme hem de ölüm korkusu gibi ciddi kaygılar geçiriyoruz. Tabi biz bu rehabilitasyonu aslında müzikle yapıyoruz. Kendi grubumuz, arkadaş grubumuzun içinde, evlerde olmayacak şekilde, bahçelerde buluşup mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi koruyarak, yine maskelerimizi takarak enstrüman çalan arkadaşlara eşlik ediyoruz. Bu bizi gerçekten motive ediyor, tedavi ediyor. Pandemi sürecinden bir nebze de olsa uzaklaşmamızı sağlıyor. Müziğin tedavi edici etkisinden faydalanıyoruz."

Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı
Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı
Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı
Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru         
13:20
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor         
12:30
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi         
11:15
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 13:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de sağlıkçılar 'iyiliğe şarkılar konseri' için sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei