Mersin'de, sağlıkçılara tek kullanımlık cerrahi önlük ve maske üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de, sağlıkçılara tek kullanımlık cerrahi önlük ve maske üretiliyor - Son Dakika

Mersin'de, sağlıkçılara tek kullanımlık cerrahi önlük ve maske üretiliyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının tek kullanımlık cerrahi önlük ve maske ihtiyacının karşılanması için pilot il seçtiği Mersin'de seri üretime başlandı.

Mersin'de, sağlıkçılara tek kullanımlık cerrahi önlük ve maske üretiliyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının tek kullanımlık cerrahi önlük ve maske ihtiyacının karşılanması için pilot il seçtiği Mersin'de seri üretime başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin desteğiyle Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasıyla iş birliği yapıldı.

Tesiste, Sağlık Bakanlığının belirlediği şartlara uygun günlük 10 bin tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük ve 75 bin maske üretiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in teşvikiyle koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için harekete geçtiklerini söyledi.

Bu kapsamda kentte maske, siperlik ve tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Koca, üretimde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek halk eğitimdeki usta öğreticilerimiz gerek öğrencilerimiz gerekse de öğretmenlerimiz bilfiil işin içerisinde. İnşallah bu badireden birlik ve beraberlik içerisinde en kısa dönemde kurtulacağız. Meslek liselerinin gerçek kimliğine kavuştuğunu, memleketin istihdamı, geleceği ve yarını için ne kadar önem taşıdığını göstermiş olduk. Önümüzdeki yıllarda bu manada öğrenci teveccühü ile bunun karşılığını göreceğiz diye düşünüyorum."

"Tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz"

Lisenin Müdürü Hatice Kılınç da okullarındaki öğretmen ve açık lise moda tasarımı bölümü öğrencilerinin desteğiyle üretim yaptıklarını dile getirdi.

Meslek liselerinin öneminin bu süreçte bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Kılınç, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz maske ve önlüklerimizi tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz. Maskelerimiz ve önlüklerimizi tıp fakülteleri, devlet hastaneleri ve belediyelerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızla paylaşıyoruz. Devletimizin ve milletimizin salgın sürecini birlikte el ele, dayanışmayla geçirmesi gerek. Meslek liselerimizin üretim anlamında öneminin bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyorum."

Tekstil fabrikası sahibi Ekrem Sağlam ise MEB'in sağlık çalışanlarının ihtiyacının karşılanması için başlattığı projeye katkı sunmak için fabrikasını ve içindeki cihazları devlete tahsis ettiğini kaydetti.

Mersin, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:14 Kaynak: AA

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