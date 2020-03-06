Mersin'de "Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum' projesi - Son Dakika

Mersin'de "Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum" projesi

6 saat önce

Mersin'de kadınlara yönelik "Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum Projesi" tanıtıldı.

Mersin'de

Mersin'de kadınlara yönelik "Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum Projesi" tanıtıldı.


Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Kent Konseyi ve kentteki özel bir hastanenin iş birliğiyle, kadınların sağlıklı yaşama alışkanlığı edinmesini sağlamak amacıyla düzenlenen projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yaşayan insanların sağlıklarını önemsediklerini ve bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.


İlçe Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul da kadınlara yönelik yaptıkları projelerle 113 kadına ulaştıklarını, hedeflerinin ise 500 kadın olduğunu kaydetti.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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