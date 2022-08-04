Scooterlu jandarma ekipleri devriyede - Son Dakika
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Scooterlu jandarma ekipleri devriyede

04.08.2022 10:10

Mersin'de sahil bandı ve yürüyüş yollarında jandarmanın scooterlu devriye ekipleri göreve başladı.

Mersin'de sahil bandı ve yürüyüş yollarında jandarmanın scooterlu devriye ekipleri göreve başladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı scooterlu jandarma ekipleri, yaz sezonu sonuna kadar sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda tatilcilerin güvenliği için görev yapacak. Uygulamayla turizmin yoğun olarak yaşandığı jandarma sorumluluk alanında yer alan bölgelerde hem çevre dostu hem de daha hızlı ve mobilize bir şekilde kolluk hizmeti sunmak amaçlanıyor. Aynı zamanda vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatil yapmaları maksadıyla devriye görevi icra edilecek ve bölgede yaşanabilecek olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacak. Scooterlu jandarma ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgelerde yaz sezonu sonuna kadar devriye görevi yürütecek. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Scooterlu jandarma ekipleri devriyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Scooterlu jandarma ekipleri devriyede - Son Dakika
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