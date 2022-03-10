Mersin'de sahil kenarında bulunan el bombası imha edildi - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahil kenarında bulunan ve uzun süre suyun altında kaldığı değerlendirilen el bombası, polis ekiplerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Kaledibi Mahallesi'nin sahilinde gezen bir vatandaş, kayalıkların arasında gördüğü cismin patlayıcı olabileceği şüphesiyle polise başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra inceledikleri cismin üst tapa kısmı kırılmış ve pimi yerinden çıkmış Alman yapımı savunma tipi DM41 el bombası olduğunu belirledi.

İlk incelemede uzun süre suyun altında kaldığı değerlendirilen bomba, patlama riski olması sebebiyle savcılıktan alınan görüşün ardından olay yerinde imha edildi.