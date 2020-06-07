Mersin'de sahiller doldu (2) - Son Dakika



Mersin'de sahiller doldu (2)

VATANDAŞ TATİL KEYFİNDE

Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi, koronavirüs sonrasında yerli tatilcilerin akına uğradı. Nemin yaklaşık yüzde 50, hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması nedeniyle günü birlik serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu kumsalda aldı. Sahilde denize girenler, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atmanın yanı sıra kumsalda güneşin keyfini çıkarırken Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Yardımcısı Mustafa Kale, turizmciler olarak işletmelerine gelen tatilciler için her türlü koruma önlemini aldıklarını ancak, yeni normal yaşamda vatandaşlar hafta sonu tatilini değerlendirmek için sahile akın etmesinin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Kale, Sağlık ve Turizm Bakanlığı'nın kendilerine gönderdiği yönetmenliğine göre hareket etmelerine rağmen günü birlik tatil için gelenlerin bulaş riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.