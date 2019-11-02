Son Dakika Haberleri: Mersin'de sahipsiz hayvanlar için beslenme durakları yapıldı
Son Dakika Güncel Mersin'de sahipsiz hayvanlar için beslenme durakları yapıldı

Mersin'de sahipsiz hayvanlar için beslenme durakları yapıldı

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sahipsiz hayvanlar için beslenme durakları yapıldı.

Mersin'de sahipsiz hayvanlar için beslenme durakları yapıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sahipsiz hayvanlar için beslenme durakları yapıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplumsal duyarlılık içeren projelerine devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın 'paylaşmak güzeldir' temasıyla yürüttüğü proje kapsamında, parklarda yaşayan sahipsiz kedi ve köpekler için beslenme durakları yapıldı.


Beslenme durakları, Atatürk ve Kültür Parka yerleştirildi


Sahipsiz hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve bu anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen proje, parklarda yaşayan kedi ve köpeklerin su ve mama gibi temel beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için hayata geçirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan proje mühendisleri tarafından tasarlanan ve kendi bünyelerindeki marangozhanede imal edilen beslenme durakları, ilk etapta Atatürk ve Kültür Parkta yerini aldı.


2'si Atatürk Parkı, 6'sı Kültür Parkta olmak üzere 8 adet beslenme durağı, sahipsiz hayvanların hizmetine ve hayvan severlerin de ilgisine sunuldu. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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