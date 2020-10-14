Mersin'de sahte alkol denetimi - Son Dakika

Mersin'de sahte alkol denetimi

14.10.2020 00:57
Mersin'de sahte alkol denetimi, System.String[]

Mersin'de son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden dolayı 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle, polis teyakkuza geçti.

Mersin'de son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden dolayı 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle, polis teyakkuza geçti. Operasyon ve denetimlerini sıklaştıran Mersin polisi, 30 ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdürüyor. Şimdiye kadar 700'ün üzerinde büfede denetim yapan ekipler, vatandaşları da uyarıyor.

İzmir, Kırıkkale'den sonra Mersin'de de sahte alkolden dolayı ölümler meydana geldi. Kentte son bir haftada sahte alkolden dolayı 15 kişi çeşitli hastanelere başvururken, 6 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin hastanelerde tedavileri sürerken, Mersin polisi de sahte alkole karşı operasyon ve denetimlerini artırdı. Ölümlerin ardından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, çok miktarda da sahte alkol ele geçirildi. Alkol satış yerlerine yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, iş yerlerinin belgelerini ve içkileri tek tek kontrol ediyor. Her gün 30 ekipte bulunan 100 polis, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu görevlisiyle birlikte kentte bulunan büfelerde denetim yaparak, sahte alkol olup, olmadığına bakıyor. Şimdiye kadar 700'ün üzerinde büfede denetim yapan ekipler, içki şişelerindeki bandrolleri tek tek okutarak, sahte olup olmadığını kontrol ediyor.

Son bir haftada yapılan denetimlerle kentte son 2 günde hastanelere alkol zehirlenmesinden dolayı yeni bir vatandaş başvurmazken, yetkililer vatandaşları bu tür içkileri içmemeleri konusunda uyarıyor.

Mersin'de son günlerde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 11 kişiden S.A. ve İ.Ü. ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kişiden A.O.'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Halen sahte alkol zehirlenmesinden dolayı 9 kişinin tedavilerinin kentteki çeşitli hastanelerde sürdüğü öğrenilirken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. - MERSİN

Operasyon, Mersin, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de sahte alkol denetimi - Son Dakika

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