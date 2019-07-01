Mersin'de sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Mersin'de sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti İçtikleri sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 11 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildiMERSİN - Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 11 kişiden...
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:28 Kaynak: İHA
'de sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti
İçtikleri sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 11 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi
MERSİN - Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere başvuran 11 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin'de son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi iddiasıyla 11 kişi kentteki hastanelere başvurdu. Toros Devlet Hastanesi
'ne başvuran 7 kişiden ikisi, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Mehmet A. dün, Ünsal D. ise bugün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavileri süren 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yine sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Mersin Şehir Hastanesi
'ne başvuran 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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