Son Dakika Haberleri: Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi
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Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi

1 saat önce

Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldiMERSİN - Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi
MERSİN - Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla 14 kişi hastaneye başvurmuş, Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla tedavi gören 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de tedavi gören 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:53 Kaynak: İHA
Mersin, 3. Sayfa
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