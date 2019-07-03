Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi
1 saat önce
Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldiMERSİN - Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:53 Kaynak: İHA
'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi
MERSİN - Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla 14 kişi hastaneye başvurmuş, Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla tedavi gören 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de tedavi gören 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
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