Mersin'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
1 saat önce
MERSİN (İHA) – Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:51 Kaynak: İHA
MERSİN (İHA) – Mersin
'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte alkol nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artarken, 2 kişi daha bu nedenle hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Toros Devlet Hastanesinde de 2 kişinin daha önce yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Bu arada, Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye başvuranların toplam sayısı 11'den 14'e çıktı. Mersin Şehir Hastanesine sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla 3 kişinin daha başvurduğu öğrenildi. Böylece, Şehir Hastanesinde sahte alkolden tedavi görenlerin sayısı 5'e yükselirken, hastalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - MERSİN
"Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı
Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti
İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı
Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı