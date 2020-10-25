Mersin'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

Mersin'de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kentte son iki haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Mersin'de de son iki hafta içerisinde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere başvurmuş, bu kişilerden Erdemli ilçesinde 4 gün önce hayatını kaybeden M.A. ile birlikte 7 kişi hayatını kaybetmişti. Mersin'de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavileri devam eden 5 kişiden özel bir hastanede tedavisi süren M.B. de bugün hayatını kaybetti. Böylelikle kentte sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

-İHA-