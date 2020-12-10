Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı

10.12.2020 10:08
Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de, internet üzerinden kazanmış görünümlü sahte bahis kuponlarıyla reklam yapıp, kendileriyle irtibata geçen kişilerden yerlerine kupon oynamak için para alan, ardından da mağdurlara kazandığını iddia edip, kazanılan paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptığı...

MERSİN'de, internet üzerinden kazanmış görünümlü sahte bahis kuponlarıyla reklam yapıp, kendileriyle irtibata geçen kişilerden yerlerine kupon oynamak için para alan, ardından da mağdurlara kazandığını iddia edip, kazanılan paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptığı iddia eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul, Bursa, Erzincan, Gaziantep ve Hatay'da çok sayıda vatandaşın, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan kazanmış görünümlü sahte bahis kuponları ile dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldı. Hesapların Mersin'de yaşayan S.T. tarafından yönetildiğini saptayan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. 9 ay süren takibin ardından dolandırıcılık olayını ortaya çıkaran polis, sahte kuponlar üzerinden vergi adı altında çok sayıda kişiden para alındığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, S.T. ile 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda biri kurusıkı, 2 tabanca, 2 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu, harddisk, çok sayıda sim kart ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelilerin, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponlarıyla reklamını yapıp, kendileriyle irtibata geçen kişilerden yerine kupon oynamak için para alan, ardından da ikramiye çıktığını iddia edip, kazanılan paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptığı iddia eden 6 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, internet üzerinden kazanmış görünümlü sahte bahis kuponlarıyla reklam yapıp, kendileriyle irtibata geçen kişilerden yerine kupon oynamak için para aldığı, ardından da mağdurlara kazandığını iddia edip, kazanılan paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı

Dolandırıcılık, Mersin, Hatay, Bahis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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