Mersin'de sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin, 7 ilde 8 kişiyi 296 bin lira zarara uğrattıkları ayrıca mağdurlardan sözde kazandıkları bahis kuponu üzerinden vergi talep ettikleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme programlarıyla sahte kuponlarını ikramiye kazanmış gibi gösterip satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin 'de, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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