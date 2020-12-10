Mersin'de sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis kuponlarını fotoğraf düzenleme programlarıyla ikramiye kazanmış gibi gösteren şüphelileri takibe aldı.

Bu kuponları, sosyal medyada tanıştıkları vatandaşlara satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerden birinin S.T. olduğu belirlendi.

S.T ile ilişkili olan hesapları da 9 ay boyunca takip eden polis, çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Çalışmada S.T'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde dijital materyallerin yanı sıra, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.