Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme programlarıyla sahte kuponları "ikramiye kazanmış" gibi gösterip satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu kimliği ve adresleri tespit edilen 9 şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Zanlıların sahte kuponlarla 15 kişiden yaklaşık 60 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.