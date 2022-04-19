Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

19.04.2022 13:04

Mersin'de, internet üzerinden sahte banka dekontuyla ürün alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de, internet üzerinden sahte banka dekontuyla ürün alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, ikinci el alışveriş sitesine ilanı koyulan 5 oyun konsolunu sahte banka dekontuyla satın alarak dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Kentteki bir marketten aldığı sebzelerin de parasını ödemediği ortaya çıkarılan zanlının, H.E.B. olduğu tespit edildi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

YORUMLAR
500
Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR SAHTE EFT DEKONTUYLA, TESPİHÇİYİ 51 BİN 500 TL DOLANDIRDILAR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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