Sahte deterjan üretimi yapılan imalathaneye baskın - Son Dakika

Sahte deterjan üretimi yapılan imalathaneye baskın

Tarsus ilçesinde sahte deterjan üretimi yapılan imalathaneye düzenlenen operasyonda, yaygın birçok temizlik markasının etiketini taşıyan 2 ton 472 kilo sahte toz deterjan ile 5 ton 298 litre sahte sıvı temizlik ürünü ele geçirildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte deterjan üretimi yapılan imalathaneye düzenlenen operasyonda, yaygın birçok temizlik markasının etiketini taşıyan 2 ton 472 kilo sahte toz deterjan ile 5 ton 298 litre sahte sıvı temizlik ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temizlik ürünlerinde merdiven altı üretim yaptığı tespit edilen B.C. adlı şüphelinin, Eski Ömerli Mahallesi'nde imalathane olarak kullandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bilindik ve yaygın birçok temizlik markalarının etiket ve kutularının kullanıldığı 2 ton 472 kilo sahte toz deterjan ile 5 ton 298 litre sahte sıvı temizlik ürünü, temizlik ürünlerinin paketlemesinde kullanılan karton kutular, boş bidonlar ve markalara ait etiketler ile sahte temizlik ürünlerinin üretimi, dolum ve paketlemelerinde kullanılan makinalar ele geçirildi.

Sahte ürünlere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, Tarsus polisinin yaptığı çalışmalarda, Suriye uyruklu E.R. isimli şahıstan 55 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Bağlar Mahallesi'nde gözaltına alınan G.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 85 gram kubar esrar ele geçirildi. Uygulamalarda D.G., O.Y., E.K. ve A.Y. isimli şahıslardan 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 37 fişek elde edilirken, gerekli yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.