Mersin'de sahte deterjan ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte 2 bin 472 kilogram toz, 5 bin 298 litre sıvı temizlik ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sahte temizlik malzemesi ürettiği tespit edilen B.C'nin Eski Ömerli Mahallesi'ndeki imalathanesine operasyon düzenlendi.

Çalışmada, 2 bin 472 kilogram toz deterjan, 5 bin 298 litre sıvı temizlik ürünü, dolum ve paketlemede kullanılan makine ile çok sayıda boş bidon ele geçirildi.

Sahte malzemelerin, yaygın markaların kutularına konulduğu, üzerine de bu markaların etiketlerinin yapıştırıldığı belirlendi.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.