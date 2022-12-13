Bir sahte doktor vakası da Mersin'den! Kendisini anestezi doktoru olarak tanıtan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi - Son Dakika
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Bir sahte doktor vakası da Mersin'den! Kendisini anestezi doktoru olarak tanıtan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi

13.12.2022 12:02

Tekirdağ ve Erzurum'da yaşanan sahte doktorlar vakalarının ardından benzer bir olay da Mersin'de yaşandı. Bir şahıs, hastane görevlilerine kendisinin anestezi doktoru olduğunu söyleyerek, önlük temin etmek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalıştı. O esnada, güvenlik görevlileri tarafından sahte doktor olduğunu anlaşılan şahıs yakalanarak polise teslim edildi.

M.K.U. isimli şahıs hastane görevlilerine kendini anestezi doktoru olarak tanıttı. Beyaz önlük giymek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Şüphelinin doktor olmadığını anlayan güvenlik ekipleri, şahsı yakalayarak polise teslim etti.

BAHANESİ, YAPTIĞINDAN BİN BETER

Doktorluk mesleğini çok merak ettiği için böyle bir işe kalkıştığını söylediği öğrenilen M.K.U., KBB polikliniğinde muayene olabilmek için boş olan başka bir odadan doktor önlüğü aldığını ve bu önlükle kendisini KBB doktoruna doktor olarak tanıttığını itiraf etti.

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KADIN DOĞUMDAN GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞTI

Eve gittiğinde ise doktorluğun nasıl olduğunu merak ettiği için gece 24.00 sıralarında tekrar hastaneye döndüğünü anlatan şüpheli, hastaneye kadın doğum servisinden giriş yapmaya çalıştığı esnada doktor önlüğünün içerisindeki takip cihazı alarmı çalınca hastane güvenlik görevlilerine sağlıkçı olduğunu, bugün gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığını ve önlüğü bırakmak için geldiğini söylediğini ve oradan ayrıldığını söylediği öğrenildi.

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ÖNLÜK ARARKEN YAKALANDI

Daha sonrasında çocuk yoğun bakım ünitesi bina girişinde bulunan görevlilerine anestezi uzmanı olduğunu belirterek önlük temin etmeye çalıştığını ifade eden şüpheli, o esnada hastane güvenlik görevlileri tarafından fark edilip yakalandığını aktardığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir sahte doktor vakası da Mersin'den! Kendisini anestezi doktoru olarak tanıtan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir sahte doktor vakası da Mersin'den! Kendisini anestezi doktoru olarak tanıtan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi - Son Dakika
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