Sahte döviz operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sahte döviz operasyonunda 3 zanlı yakalandı

11.05.2022 10:07

Mersin'de sahte 10 bin 600 dolar ele geçirilen operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de sahte 10 bin 600 dolar ele geçirilen operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde kuyumculuk yapan B.K, yabancı uyruklu 2 müşterisinin bozdurduğu 500 doları bankaya yatıracağı sırada banknotların sahte olduğunu öğrendi.

Esnafın şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelileri tespit etti.

Zanlılar H.Z.A. ve M.A, aynı gün farklı bir kuyumcuda sahte para bozduracakları sırada polis ekiplerince yakalandı, üst aramalarında da sahte 3 bin dolar bulundu.

Polisin, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde zanlıların kaldığı Yenişehir ilçesindeki konaklama tesisine düzenlediği operasyonda da adreste bulunan yabancı uyruklu A.H.M'nin saklamaya çalıştığı 7 bin 100 dolar ele geçirildi.

Toplamda sahte 10 bin 600 dolar ele geçirilen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların kuyumcuda para bozdurma anları iş yerinin güvenlik kamerası kaydına da yansıdı.

Sahte döviz operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Sahte döviz operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Sahte döviz operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Sahte döviz operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Sahte döviz operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte döviz operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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