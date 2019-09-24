Mersin'de sahte içki denetimleri sürüyor

Mersin'de kaçak ve sahte alkollü içki tüketimi sonucu yaşanan zehirlenme ve ölüm vakalarının ardından başlatılan denetimler aralıksız sürüyor.



Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, merkez Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak alkollü içki satışı ve sunumu yapılan işletmelerde denetim yapıldı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 170 iş yerinde gece, 90 iş yerinde ise gündüz olmak üzere 260 denetim gerçekleştirildi.



Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerek ihbar ve şikayetler gerekse yol kontrollerinde ele geçirilen alkollü içecek ve alkollü içecek yapımında kullanıldığı düşünülen sıvılar, Mersin Gıda Kontrol Laboratuvarında analiz ettirilerek, mevzuata uygun olmayan ürünler gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirildi. - MERSİN