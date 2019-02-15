Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

44 dakika önce

Mersin'de 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatıyla uğraşanlara yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, birer litrelik 4 bin 673 şişede etil alkol ele geçirdi.

Aramalarda, farklı içkilerin yapımında kullanılan bin 915 kit, içi tütünle doldurulmuş 30 bin makaron ve 13 bin 500 anason etiketi bulundu.

Sahte içki imal ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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