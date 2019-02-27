Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

19 dakika önce

Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 47 şişe etil alkol ele geçirildi.

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 47 şişe etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramalarda içki yapımında kullanılan 11 bin 970 şişe etil alkol bulundu.

Ekiplerin, Menteş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramalarda da 77 şişe etil alkol, 138 içki aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:24 Kaynak: AA

Polis, Mersin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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