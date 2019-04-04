Mersin'de Sahte İçki Operasyonu
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.
İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Aliağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Süleyman Ş'ye ait evdeki aramada, bidonlar içerisinde 3 bin litre sahte içki bulundu.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA
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