Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.



İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Aliağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



Süleyman Ş'ye ait evdeki aramada, bidonlar içerisinde 3 bin litre sahte içki bulundu.



Ev sahibi gözaltına alındı.

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