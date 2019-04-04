Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Aliağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Süleyman Ş'ye ait evdeki aramada, bidonlar içerisinde 3 bin litre sahte içki bulundu.

Ev sahibi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Fenerbahçe Kulübü'nden Taraftarı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Hakkında Açıklama Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]