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Mersin'de sahte içki operasyonu

1 saat önce

Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bin 404 şişe etil alkol ele geçirildi.

Mersin'de sahte içki operasyonu, System.String[]
Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bin 404 şişe etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Pınarbaşı Atatürk Bulvarı'ndaki bir büfeye kamyondan etil alkol indirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 144 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 62 adet aroma bulundu.
Yapılan detaylı incelemede etil alkollerin Adana'daki bir ambardan yüklendiği ve Silifke ilçesinde bir büfeye indirildiği belirlendi.
Bilgi verilen Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri de adrese yaptıkları operasyonda bin 260 şişe etil alkole el koydu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:44 Kaynak: AA
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