Mersin'de sahte içki operasyonu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ele geçirildi.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:58 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birim Amirliği ekipleri Yeni Mahalle
4206 Sokak'taki Hüseyin O'ya ait bir ev ile Reşadiye
Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 litrelik bidonlarda toplam 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili Hüseyin O. gözaltına alındı.
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