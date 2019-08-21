Son Dakika Haberleri: Mersin'de sahte içki operasyonu
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Mersin'de sahte içki operasyonu

45 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ele geçirildi.

Mersin'de sahte içki operasyonu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birim Amirliği ekipleri Yeni Mahalle 4206 Sokak'taki Hüseyin O'ya ait bir ev ile Reşadiye Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 litrelik bidonlarda toplam 220 litre etil alkol, 20 litre sahte rakı ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili Hüseyin O. gözaltına alındı.
Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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