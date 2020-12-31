Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Silifke ilçesinde de jandarma ve polis ekiplerince 60 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin 'in Toroslar ve Silifke ilçelerinde düzenlenen operasyonda 90 litre sahte içki ve 246 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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