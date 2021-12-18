Üye Girişi
Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı

18.12.2021 11:15
Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak etil alkol ve bu alkollerden elde edilen sahte içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak etil alkol ve bu alkollerden elde edilen sahte içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde etil alkol ticareti yaparak devleti yüklü miktarda zarara uğratan ve alkol zehirlenmelerine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, kaçak etil alkol ve bu etil alkollerden üretilen kaçak içki ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 15 Aralık tarihinde Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda Mersin'de 2, Adana'da 3 ve İstanbul'da 1 kişi olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden F.E., M.E., S.K. ve B.E. tutuklandı. - MERSİN

Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı

İstanbul, Mersin, Adana, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:15 Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
11:14 Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi
11:08 Esenyurt esnafının korkulu rüyaları: "Tantanacı" kadınlar! Kargaşa çıkarıp hırsızlık yapıyorlar
11:07 Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum
11:06 Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı
10:56 Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor
10:51 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kur farkı yorumu: İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
10:25 Hani Beşiktaş'a gelecekti? Portekizli hoca masadan kalktı
Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti         
11:16
AK Partili vekillerden emekli zammı yorumu: Asgari ücret kadar artış yapmalıyız AK Partili vekillerden emekli zammı yorumu: Asgari ücret kadar artış yapmalıyız         
11:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor         
10:57
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 11:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement