Son dakika haberleri! Mersin'de sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha bugün hayatını kaybetti. Böylelikle ilçede sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen M.S.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kültür Mahallesinde yalnız yaşayan Ali Eser'in evinde 15 Aralık 2021 tarihinde sahte içki kullandığı öne sürülen Mejnun Ateş ve M.S., kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesine başvurmuştu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesi ve Mersin'e sevk edilmişti. Arkadaşlarının hastaneye başvurmasının ardından Ali Eser'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine polis yardımıyla girilen evde Eser'in cansız bedeni bulunmuştu.

Dün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Necati Y. kurtarılamadı. Mejnun Ateş ise bugün hayatını kaybetti. Mejnun Ateş'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Mut'ta toprağa verilecek.

M.S.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MERSİN