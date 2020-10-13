Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

13.10.2020 10:57
Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

MERSİN'de sahte içki içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan Mahmut Faruk yaşamını yitirdi.

MERSİN'de sahte içki içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan Mahmut Faruk yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Kentte son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyonlar başlattı.

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.'nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp, toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜÖte yandan, Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mahmut Faruk, yaşamını yitirdi. Böylece kentte sahte içki içtikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Alkol, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

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