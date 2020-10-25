Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

MERSİN'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi gören M.B.,yaşamını yitirdi.

MERSİN'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi gören M.B.,yaşamını yitirdi. Böylece kentte son iki haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürerken, bir kayıp daha yaşandı. Erdemli ilçesinde hastanede tedavi gören M.A.'nın hayatını kaybetmesi ile sahte içkiden kayıpların sayısı 7'ye yükselmişti. Özel bir hastanede tedavisi süren M.B. de bugün hayatını kaybetti. Böylelikle kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.



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