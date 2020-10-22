Mersin'de sahte içkiye 3 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'de, sahte içki üretip piyasaya süren 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'nde 2 kişinin sahte içki üretip piyasaya sürdüğünü belirledi. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile şüphelilerin kullandığı depoya baskın yaptı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise 283 litre içki, alkollü içki yapımı ve damıtımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesi'nde ise 1 kişinin sahte içki yaptığı belirlenerek, şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 7 litre sahte içki ve 2 litre metil alkol ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.