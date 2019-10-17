Son Dakika Haberleri: Mersin'de sahte içkiyle mücadele
Son Dakika Güncel Mersin'de sahte içkiyle mücadele

Mersin'de sahte içkiyle mücadele

10 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir evde yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 47,5 litre etil alkol ele geçirildi.

Mersin'de sahte içkiyle mücadele, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir evde yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 47,5 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretilen Erdemli ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Çalışmada, 35 şişe içerisinde 47,5 litre etil alkol bulundu.

Gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:21 Kaynak: AA
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