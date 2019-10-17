Mersin'de sahte içkiyle mücadele

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir evde yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 47,5 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretilen Erdemli ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Çalışmada, 35 şişe içerisinde 47,5 litre etil alkol bulundu.

Gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.